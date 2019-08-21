Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM

Памятник Якову Свердлову в центре Екатеринбурга могут снести из-за строительства второй линии метро. Об этом заявил мэр Александр Высокинский журналистам.

Выдающийся монумент стоит в сквере на площди Парижской коммуны между корпусом Уральского федерального университета и Оперным театром. Именно на этой территории хотят построить одну из станций новой ветки метро.

По словам Высокинского, один из котлованов может быть организован прямо на месте памятника. Там можно строить метро открытым способом — так выйдет намного дешевле.

Как предполагает источник ИА REGNUM, решение о демонтаже выдающегося памятника может быть воспринято горожанами крайне негативно и привести к протестам.

Напомним, 16 марта 2019 года екатеринбургские общественники взяли в «красное кольцо» памятник Якову Свердлову. Таким образом активисты почтили память советского деятеля, в честь которого 67 лет назывался город.

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