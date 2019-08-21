Нью-Дели, , 15:01 — REGNUM

От проливных дождей и наводнений в индийском штате Гоа пострадало около 2 000 гектаров земли. Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Заместитель главного министра Гоа Чандракант Кавлекар, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что стихийное бедствие нанесло ущерб хозяйству более 6 300 крестьянских хозяйств. Многие жители штата лишились домов, были затоплены объекты инфраструктуры. Общий ущерб от наводнения превысил 89,2 млн рупий (примерно 1,25 млн долларов). Чандракант Кавлекар также подчеркнул, что правительство штата намерено восстановить более половины разрушенных объектов в Гоа до праздника Ганеш Чатуртхи, который начнётся 2 сентября.

Напомним, что с начала августа 2019 года на западе Индии наблюдаются наводнения, вызванные обильными муссонными дождями. В наибольшей степени пострадали штаты Керала, Махараштра, Карнатака и Гуджарат. С начала сезона муссонов в Индии из-за наводнений и оползней погибло более одной тысячи человек.