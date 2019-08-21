Нью-Дели, , 13:32 — REGNUM

Полиция индийского штата Джамму и Кашмир арестовывает местных жителей за распространение слухов о планах индийского руководства в отношении данного региона. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кhabar.

Старший полицейский инспектор Джамму Теджиндер Сингх, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что местная полиция ведет поиск виновных в распространении ложных слухов о введении новой волны ограничений в штате Джамму и Кашмир. Сообщается, что подобная дезинформация привела к «панической скупке товаров и нехватке топлива в Джамму и Кашмире». Теджиндер Сингх отметил, что в настоящее время был арестован лишь один человек, который посредством распространения неверных сведений сеял страх и панику среди местного населения.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене привилегий штата Джамму и Кашмир. Впоследствии федеральное правительство во главе с Нарендрой Моди распорядилось направить в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыть въезд в Джамму и Кашмир и ограничить передвижение внутри штата, а также заблокировать доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. Усиленные меры безопасности действовали до 16 августа, когда местные государственные учреждения возобновили работу. В настоящее время руководство Джамму и Кашмира проводит постепенное восстановление связи и сообщения в регионе.