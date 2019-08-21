Нью-Дели, , 14:34 — REGNUM

Комиссар полиции Кашмира Дилбаг Сингх выступил с опровержением сведений об аресте 4 000 человек с начала кризиса в штате 5 августа. Об этом 20 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дилбаг Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что новости о массовых арестах кашмирцев являются «ложью, не основывающейся на каких-либо фактах». Комиссар местной полиции заявил, что сведения о задержаниях и заключениях под стражу за август ещё не были внесены в сводную базу данных. «Непонятно, откуда вообще у представителей местной администрации могут быть подобные данные», — заключил Дилбаг Сингх. Ранее иностранные СМИ опубликовали статьи о массовых арестах в индийском штате Джамму и Кашмир, сославшись на анонимные источники в местной администрации.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены привилегии штата Джамму и Кашмир. Впоследствии федеральное правительство во главе с Нарендрой Моди распорядилось направить в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыть въезд в Джамму и Кашмир и ограничить передвижение внутри штата, а также заблокировать доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. Местное руководство также арестовало ряд влиятельных кашмирских оппозиционных деятелей, в том числе бывших главных министров штата Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.