Нью-Дели, , 15:11 — REGNUM

Эпизод телешоу знаменитого британского путешественника Беара Гриллса «Выжить любой ценой» с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стало самым популярным телевизионным выпуском в Twitter. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём аккаунте в Twitter Беар Гриллс заявил, что эпизод телешоу с Нарендрой Моди обогнал по числу показов в Twitter трансляцию Супербоула — финала Национальной футбольной лиги (NFL) США. По данным компании Meltwater, шоу «Выжить любой ценой» с индийским лидером собрало более 3,6 млрд показов в Twitter, что на 0,2 млрд больше показателей финальной игры NFL.

Напомним, что 12 августа на телеканале Discovery вышел эпизод телепередачи «Выжить любой ценой» с участием Нарендры Моди. Эпизод был снят в национальном парке в индийском штате Уттаракханд. По словам премьер-министра Индии, участие в шоу Беара Гриллса стало «отличной возможностью продемонстрировать миру богатое природное наследие Индии».