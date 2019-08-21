Анкара, , 16:34 — REGNUM

Глава правления турецкой системы упрощённого приобретения жилья Fuzulev Эйюп Акбал заявил, что в июле 2019 года, считая с марта этого года было зафиксировано наибольшее количество нуждающихся в жилье, хотя общая картина такова, что оно продолжает постепенно снижаться.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эйюп Акбал отметил: «Здесь важно хорошо понимать нуждающихся в жилье и реализовывать в их интересах специальные проекты. В Турции за приобретение жилья борется 4 млн семей. Однако их положение не позволяет им платить месячный взнос свыше 340−425 долларов. В соответствии с этой официальной статистикой мы должны реализовать наш план».

Заместитель главы общества AYİDER Ахмет Эркуртоглу подчеркнул, что проблем с продажей жилья, стоимость которого составляет до 127 тыс. долларов не наблюдается, а настоящим ценовым порогом является 170 тыс. долларов, за ним продажи встали. По его мнению, необходимый импульс продажам придаст снижение процентных ставок.