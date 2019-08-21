Анкара, , 15:44 — REGNUM

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк заявил: «В 2001 году в нашей стране было лишь 2 технопарка, сейчас их насчитывается 84 в 56 провинциях. Это демонстрирует важность, которую мы придаем экономическому развитию с упором на научные разработки».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил, что в технопарках предпринимателям предоставлены возможности пройти обучение или получить консультацию по любым вопросам, от базовых навыков до сугубо технических задач.

Министр добавил: «Важнейшим преимуществом технопарков являются возможности по взаимодействию и передаче технологий. На сегодняшний день на 48 технопарков мы выделили 95 млн долларов. И мы уже обсуждаем более масштабную поддержку, приблизительно в 170 млн долларов».