Челябинск, , 13:07 — REGNUM

Водитель мусоровоза, столкнувшегося ночью 20 августа на лице Блюхера в Челябинске с автобусом, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Состояние опьянения было выявлено после освидетельствования водителя. По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего в пьяном виде смерть человека, возбуждено уголовное дело. Согласно пункту «а» части 4 статьи 264 УК России, водителю грозит до семи лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии пострадали 13 человек. 17-летняя девушка умерла. Автобус ехал в Нижневартовск из Уфы.

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