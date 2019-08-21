Исламабад, , 14:20 — REGNUM

Пакистанское правительство направило официальную жалобу в региональный офис социальной сети «Twitter» по поводу блокировки 200 пакистанских аккаунтов из-за их сообщений о ситуации в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, о жалобе правительства заявил начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. По мнению генерал-майора Гафура, причиной блокировки пакистанских аккаунтов стали индийцы, работающие в региональном офисе «Twitter». Как отметил Гафур, в случае, если социальная сеть не примет надлежащие меры, Пакистан обратится напрямую к руководству компании. Следующей «инстанцией» может стать ООН.

Пакистан также потребовал, чтобы аккаунты государственных служащих, выражавших свою позицию по Кашмиру, были разблокированы. «Twitter» также должен уведомлять правительство Пакистана о намерении блокировать такие аккаунты. В социальной сети отрицают, что блокировки были произведены по политическим мотивам.