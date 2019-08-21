Исламабад, , 14:15 — REGNUM

Правительство пакистанской провинции Панджаб сообщило о росте числа заразившихся лихорадкой денге.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, за последний месяц в государственные больницы провинции поступило по меньшей мере 50 заразившихся лихорадкой, переносимой комарами. Еще 59 случаев заражения было зарегистрировано в столице страны, Исламабаде. Местное руководство и директора больниц винят в распространении лихорадке муссонные дожди и недостаточное содействие со стороны частных управляющих компаний в жилых районах.

Руководство провинции предпринимает меры, чтобы воспрепятствовать распространению опасного вируса. Больницы уже получили специальные указания по процедуре первичного осмотра и дальнейшего обращения с пациентами с подозрением на лихорадку денге.