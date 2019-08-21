Москва, , 12:52 — REGNUM

Частные охранные организации, сотрудники которых прошли спецподготовку, обеспечивают порядок в столичных школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки столицы.

«Для охраны образовательных организаций на договорной основе привлекают частные охранные организации, сотрудники которых проходят специальную подготовку для охраны образовательных организаций. Также для охраны школ задействованы: система видеонаблюдения, система контроля установленного доступа лиц (система «Проход и питание»), комплекс экстренного вызова наряда Росгвардии. Контроль за работой охраны осуществляют 16 ведомств», — заявили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают 555 городских и 190 частных школ. Также 12 новых образовательных организаций начнут работу в новом учебном году.