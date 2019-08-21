Исламабад, , 15:32 — REGNUM

На территории бывшего индийского штата Джамму и Кашмир из-за режима комендантского часа местное население столкнулось с нехваткой продовольствия и медикаментов.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News. По данным телеканала, группа индийских врачей направила коллективное обращение к правительству Индии, указывая на нарушение права на медицинскую помощь для жителей Кашмира. Из-за ограничений на передвижение многие больницы в регионе лишились необходимых медикаментов, что, по мнению врачей, создает катастрофическую ситуацию. Кроме того, в регионе закрыты многие магазины и рынки, и местные жители не имеют возможности свободно приобретать необходимые товары.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.