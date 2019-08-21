Аддис-Абеба, , 17:07 — REGNUM

Из-за сильных дождей, превысивших норму выпадения осадков более чем в два раза, в результате наводнения в зоне Южный Гондэр в эфиопском регионе Амхара погибли 2 человека, а также были затоплены многие домашние хозяйства и фермерства. Наводнение произошло в городах Уогера Фогера и Либо Кемекем по причине переполнения бассейнов озер и рек и массовых половодий на реках, впадающих в озеро Тана и бассейн Голубого Нила. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство EthioNews.

Озеро Тана. Эфиопия

По сообщениям полиции региона, от дождей пострадали 25 000 человек, 6 653 дома были смыты водой, 18 школ повреждены, а 3428 гектаров посевных площадей были затоплены. Наводнение является обычным явлением для региона, но обычно оно происходит в начале сентября, оставляя время местным жителям для сбора урожая рисовых зерен и снижая риск уничтожения полей в результате наводнения. В полиции также заявили, что власти Эфиопии начали эвакуацию людей из затопленных районов и районов повышенного риска на более возвышенные территории.