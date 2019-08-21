Загреб, , 14:35 — REGNUM

Немецкоязычные СМИ отреагировали на скандал, вызванный расистским и антигерманским поведением первого секретаря посольства Хорватии в Берлине Элизабет Маджаревич в сети. Об этом сообщает хорватский информационный портал Index.

В своем профиле в Facebook Маджаревич размещала посты в защиту «белой Европы», а также позволяла себе ксенофобные и гомофобные высказывания, критикуя политический курс Ангелы Меркель. Журналисты портала Index провели расследование и опубликовали материалы по данному инцинденту.

Немецкий телеканал ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), отреагировав на скандал, сообщил, что «расистская публикация хорватского дипломата вызвала настороженность в правительстве Германии», добавив, что при этом, министерство иностранных дел Хорватии резко отстранилось от позиции своего дипломата. Маджаревич также вызвали дать ответ в министерстве.

ZDF отмечает, что сначала в свою защиту хорватский дипломат заявила, что она имеет право на свои консервативные взгляды, но на следующий день стала утверждать, что ее аккаунт был взломан. Это, однако, по мнению ZDF, противоречит тому факту, что она уже давно публикует «ультраправые, гомофобные и ксенофобские высказывания».

С позицией ZDF выразила солидарность австрийская газета Der Standard, заявив с иронией, что сначала Маджаревич «отстаивала свои взгляды, а затем ее аккаунт взломали».