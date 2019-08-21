Мадрид, , 14:49 — REGNUM

Посол Афганистана в Испании был ограблен в Барселоне, что стало очередным громким преступлением в каталонской столице за последние две недели. Об этом сообщает испанский новостной портал The Local.

Посол прибыл в Барселону по случаю празднования национального дня Афганистана. В результате нападения он получил травму ноги, однако, согласно источнику, близкому к посольству Афганистана в Мадриде, на данный момент здоровью посла ничего не угрожает. Ранее власти Барселоны выражали беспокойство по поводу сложившегося в регионе «кризиса безопасности».

Зафиксированные кражи во втором по величине городе Испании, где проживает около 1,6 млн человек, удвоились за последние четыре года. В первой половине 2019 года число грабежей выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.