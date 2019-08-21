Мадрид, , 14:16 — REGNUM

В Испанию, благодаря плану по развитию экологической мобильности при поддержке правительства (MOVES), только в июне было ввезено 1174 электромобиля, сообщает испанское новостное издание El Mundo со ссылкой на ассоциацию по развитию электрической мобильности AEDIVE.

Европейская помощь в обеспечении устойчивой мобильности позволила странам ЕС облегчить закупки электромобилей и инвестировать средства в инфраструктуру, необходимую для их передвижения по городским дорогам. Тем не менее, несмотря на экономическую поддержку Евросоюза, Испания пока еще значительно отстает от таких стран, как Норвегия, Германия и Нидерланды по обороту электромобилей, так как в настоящее время власти Испании выделяют на развитие инфраструктуры не более 50% средств, предоставляемых ЕС.

В настоящее время в Испании уже функционирует 3800 заправочных станций для электрических автомобилей, большинство — в Барселоне, Мадриде, Жироне, Аликанте, Валенсии и Малаге.