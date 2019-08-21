Стокгольм, 21 августа 2019, 13:24 — REGNUM
Правительство Швеции выделит средства для охраны морской экосистемы и защиты экологии. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.
Швеция намерена поддержать экологическую программу ООН. В рамках программы, проводимой ООН, организуется борьба с загрязнением вод мирового океана и защита вымирающих морских видов.
Министр охраны окружающей среды Швеции Изабелла Лёвин утверждает, что Швеция заинтересована в экологических программах, которые курирует ООН. До конца года планируется выделить из бюджета Швеции 40 миллионов евро на поддержку подобных программ.