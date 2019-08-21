Мехико, , 14:22 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года мексиканский штат Гуанахуато занял первое место в стране по количеству преднамеренных убийств. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa со ссылкой на национальное министерство общественной безопасности.

Число умышленных убийств в Гуанахуато за первую половину 2019 года составило 1 383. Штат также занимает первое место по числу исчезновений людей, вымогательств и угонов автомобилей. Причём с 2016 года наблюдается беспрецедентный рост количества данных преступлений.

Бывший прокурор штата Хуан Алькантара связал высокий уровень насилия с разборками между 13 наркокартелями и их попытками установить контроль над торговлей краденым топливом после заявлений правительства о намерении бороться с так называемыми «уачиколерос» — торговцами ворованной нефтью.