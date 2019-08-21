Самара, , 12:05 — REGNUM

«Говорящую» пирамиду позора установили сотрудники коммунальной службы Самары у дома должника. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Подобные пирамиды больше года устанавливает коммунальная служба у домов недисциплинированных платежеспособных потребителей. Но поскольку информация о должнике была лишь написана на пирамиде, то неплательщики пытались чем-то прикрыть данную информацию. Поэтому было принято решение о том, что теперь пирамида начнет «разговаривать».

По словам сотрудников компании, применять такую пирамиду они будут только около домов, чей внешний вид подтверждает благополучное финансовое состояние абонента.

Первую говорящую пирамиду установили 20 августа около дома должника на ул. Волгина. По словам сотрудников коммунальной службы, у него образовался долг за воду порядка 21 тыс. рублей.

«Последняя оплата была почти год назад — в сентябре 2018 года. Социально неблагополучным данного пользователя никак не назовешь — здание он использует как коммерческую недвижимость, сдавая в аренду для проведения различных мероприятий», — сообщают в пресс-службе коммунального предприятия.

Сотрудники «РКС-Самара» неоднократно напоминали об оплате долга, но должник никак на это не реагировал. «Говорящая» пирамида рассказала всем соседям о должнике, после чего он поспешил погасить свой долг.

«В результате, не прошло двух часов, а домовладелец уже стоял в кассе «РКС-Самара» и оплачивал залежавшиеся квитанции», — сообщили коммунальщики.