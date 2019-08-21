Москва, , 11:52 — REGNUM

В Москве в новом учебном году может увеличиться количество школьников примерно на 20 тыс. человек, сообщили 21 августа корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки столицы.

«В 2018/2019 учебном году общее образование в Москве получали более 960,6 тыс. детей. Мы ожидаем, что в новом учебном году в московские школы пойдет более 980 тыс. человек», — рассказали в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность всех образовательных организаций столицы к началу учебного года будет обеспечена.