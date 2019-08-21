Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM

С учетом нелегальной продукции доля расходов граждан России на алкоголь и табак составляет 3,5%, что сопоставимо с западными странами, и проблема заключается не в объеме расходов, а в структуре потребления алкоголя, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 августа, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя данные Росстата.

Как сообщалось ранее, по сообщениям статистиков, в 2018 году расходы граждан России на алкоголь и табак составляли 3% от общего объема потребительских расходов. Самый низкий показатель зарегистрирован в Чечне (0,1%), самый высокий — в Еврейской автономной области (6%).

«Росстат учитывает потребление только легального алкоголя. А между тем, к примеру, в сегменте крепкого алкоголя, по данным Росалкогольрегулирования, объем нелегальной продукции достигает 30%. В других сегментах этот показатель, правда, ниже. Тем не менее с учетом этих данных объем реальных расходов граждан на алкоголь и табак следует оценить не в 3%, а в 3,5%.

Нельзя сказать, чтобы это был очень высокий показатель. К примеру, во Франции он примерно такой же. Наша проблема заключается в другом — в структуре потребления.

Во Франции пьют в основном вино, у нас — преимущественно крепкий алкоголь и пиво. А крепкий алкоголь, с учетом проблем нелегального оборота, — это ворота к той самой алкоголизации, с которой у нас борются. Поэтому прямые сравнения всё же не вполне корректны», — отметил Максим Черниговский.