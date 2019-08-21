Иркутск, , 11:51 — REGNUM

Свыше 120 млн рублей собственных средств вложил Иркутский политех (ИРНИТУ) в обустройство кампуса в 2019 году. Ремонт стал самым масштабным за несколько последних десятилетий, сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

«С весны текущего года целый ряд инфраструктурных объектов университета находится в состоянии ремонта. На благоустройство кампуса направлено свыше 120 млн рублей собственных средств. Для завершения ремонтных работ до конца 2019 года планируем израсходовать еще 53 млн рублей», — сообщил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на 43 объектах: в семнадцати общежитиях, главном корпусе университета, Машиностроительном колледже, Геологоразведочном техникуме, одном из учебных корпусов института архитектуры, строительства и дизайна, военной кафедре, здании Технопарка и других объектах ИРНИТУ.

«Все ремонтные работы, обустройство территории проводятся в рамках реализации Стратегии развития университетского кампуса, которую мы обсудили всем коллективом в начале весны текущего года. Таким образом, мы поступательно движемся к качественному преобразованию всего Студгородка, чтобы у наших студентов и преподавателей была комфортная, удобная, современная среда для учебы, работы и отдыха», — сказал Корняков.

Читайте также: Два ведущих вуза Иркутска подписали соглашение о создании НОЦ «Байкал»