Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM

Тайный ход в екатеринбургское метро, предназначенный для чиновников и депутатов, действительно планировался во время строительства метрополитена. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский журналистам.

По словам мэра, при организации первой линии метро предлагалось, чтобы на станцию «Площадь 1905 года» был секретный вход из здания горадминистрации. Однако с тех пор прошло много времени, а проход так и не появился, отметил Высокинский.

Градоначальник подчеркнул, что нынешние предположения о тайном входе — это городские легенды и слухи.

Напомним, 22 июля 2019 года в екатеринбургском метро открыли отдельный вход в ТЦ со стороны станции «Геологическая». На проектирование и строительство прохода ушло целых пять лет.

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