Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM

Восемь лет в колонии строгого режима предстоит провести бывшему начальнику Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни (Ростовская область). Он признан виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

Об уголовном деле в отношении начальника таможенного поста стало известно в 2018 году. В материалах дела указано, что он договорился с индивидуальным предпринимателем, занимающимся перемещением товаров народного потребления с Украины на территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, ежемесячно передавать ему 2 тыс. рублей за каждый автомобиль. Взятка обеспечивала бизнесмену беспрепятственное прохождение таможенных процедур и контроля. С мая 2017 года по февраль 2018 года виновный получил за покровительство более 1,5 млн рублей. Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Донецкий городской суд назначил начальнику таможни штраф в размере более 7,5 млн рублей, а также лишил его права права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.