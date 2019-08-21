Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM

За первые шесть месяцев в Бурятии зарегистрировано более 11 тыс. уголовных преступлений. Из них, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, раскрыто около шести тыс.

Вопрос раскрываемости преступлений обсудили руководители правоохранительных органов Бурятии 21 августа.

«Благодаря совместным усилиям увеличилась раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, разбоев, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также связанных с лесными пожарами», — отметили в прокуратуре.

Однако при этом расследование 40% уголовных дел было приостановлено из-за того, что обвиняемые не были установлены.

Добавим также, что показатели преступности в республике в 2019 году снижаются по сравнению с 2018 годом. Несмотря на это, как сообщало ИА REGNUM, Бурятия продолжает оставаться в числе лидеров по уровню преступности в России.

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