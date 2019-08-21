Элиста, 21 августа 2019, 11:36 — REGNUM
Сильная жара, до +42 °С, ожидается в отдельных районах Калмыкии 21−23 августа, предупреждение об этом распространил Росгидрометеоцентр.
Добавим, что на территории республики действует чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса.
Также синоптики предупреждают о сильной жаре в южных и восточных районах Ростовской области, а также в Астраханской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, метеопредупреждение о сильной жаре синоптики ранее выпустили для Волгоградской области, где также до конца рабочей недели ожидается 42-градусная жара.