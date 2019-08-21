Калуга, , 11:35 — REGNUM

На территории Калужской области в рамках местного проекта «Безопасность дорожного движения» на 86 километрах автодорог с высокой интенсивностью движения выполнены работы по нанесению дорожной разметки пластиком. Одно из преимуществ разметки пластиком в том, что практически исключается возможность образования деформаций при нанесении и смещения линий при больших нагрузках от транспортных средств.

Как сообщили 21 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве дорожного хозяйства области, в настоящее время завершены работы по установке 2 тыс. 831 погонных метров барьерных ограждений на восьми трассах.

Главная цель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего 4,86 чел. на 100 тысяч населения, к 2024 году. В рамках проекта планируется повысить безопасность дорожных условий, активизировать пропагандистско-воспитательную работу, в том числе среди несовершеннолетних.