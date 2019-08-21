Москва, , 11:34 — REGNUM

Признание сестёр Хачатурян жертвами насилия со стороны отца доказывает, что насилие в семье не должно оставаться незамеченным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им Г. В. Плеханова, к. ю. н., Андрей Михайлович Моисеев, комментируя решение СК РФ по делу сестёр Хачатурян.

«Можно согласиться с позицией, высказанной адвокатом одной из сестёр Сергеем Паршиным. Дело до сих пор носит резонансный характер. Несмотря на формальную сторону вопроса (об основаниях для прекращения дела), остаётся много других.

Например, причинение семейного насилия в течение длительного времени, обусловленного страхом перед старшими родственниками, является темой не сегодняшнего дня. Примеров масса.

К сожалению, отношение общественности зависит от отношения к фигурантам этого дела. Недавно в Ульяновске произошла трагедия, когда мальчик убил всю семью, затем совершив самоубийство.

Сообщалось о том, что будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза. Казалось бы, можно дело также закрыть. Но проведение таких экспертиз правильно — оно помогает разобраться в природе случившегося.

Дело сестёр Хачатурян не должно также остаться незамеченным психологами, судебными психиатрами, а также законодателем (например, проведения экспертиз по требованию родственников)», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Следственный комитет РФ признал «факты насилия в отношении сестёр Хачатурян».

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