Ростов-на-Дону, 21 августа 2019, 11:34 — REGNUM
Управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение в связи с высоким классом пожароопасности. Спасатели также напоминают об особом противопожарном режиме, который действует на территории Донского региона, передаёт ИА REGNUM.
В ведомстве уточнили, что чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в ближайшие три дня. Летний зной ощутят жители юго-восточных, северо-восточных, центральных и южных районов.
«Напоминаем, в регионе действует особый противопожарный режим, а значит суммы штрафов за нарушения требований пожарной безопасности возросли многократно», — добавили в ведомстве.
Напомним, спасатели призывают жителей Ростовской области соблюдать правила пожарной безопасности.
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