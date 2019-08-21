Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM

Управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение в связи с высоким классом пожароопасности. Спасатели также напоминают об особом противопожарном режиме, который действует на территории Донского региона, передаёт ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в ближайшие три дня. Летний зной ощутят жители юго-восточных, северо-восточных, центральных и южных районов.

«Напоминаем, в регионе действует особый противопожарный режим, а значит суммы штрафов за нарушения требований пожарной безопасности возросли многократно», — добавили в ведомстве.

Напомним, спасатели призывают жителей Ростовской области соблюдать правила пожарной безопасности.

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