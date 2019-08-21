Вашингтон, , 11:34 — REGNUM

Один из самых больших интернет-форумов Reddit объявил о том, что он запустил пятидневное тестирование, которое позволит выявить потенциал площадки в области потокового вещания. Об этом 20 августа сообщил портал Yahoo News.

Тестирование продлится до 23 августа 2019 года. Этот проект Reddit получил название RPAN (Reddit Public Access Network), он позволит участникам форума возможность создавать онлайн-трансляции. В период тестирования они смогут вести их с 9:00 до 17:00. Стоит отметить, что сайт предупредил пользователей: трансляции будут модерироваться, например, они не смогут демонстрировать наготу или сцены насилия.

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Напомним, форум Reddit занимает 21 место в рейтинге популярности ресурсов интернета по данным сервисов Alexa Internet и SimilarWeb. Площадка была запущена в 2005 году выпускниками университета Виргинии Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном.

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