Москва, , 11:46 — REGNUM

Общероссийская организация «Офицеры России» предложила сделать 21 августа государственным праздником, Днём офицера России. Об этом заявил председатель президиума организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«До сих пор в России не было профессионального государственного праздника, который бы объединял командный состав военнослужащих — российских офицеров. С моей точки зрения, это не совсем справедливо, ведь офицерский корпус — это становой хребет силовых структур, их элита и хранитель лучших традиций… я твёрдо убежден, что День офицера займет свое почетное место в перечне праздничных дат России», — отметил он.

По словам генерал-майора, обращение с соответствующем просьбой ранее было направлено президенту РФ. Его поддержали тысячи офицеров, в том числе Герои Советского Союза и России, ветеранские и патриотические движения.

Напомним, 21 августа в России празднуется День офицера России. Этот пока неофициальный праздник объединяет командный состав Вооруженных сил Российской Федерации.