Калуга, , 11:24 — REGNUM

Более 110 тысяч школьников Калужской области приступят к учёбе 2 сентября. Среди них в первые пойдут в школу 13 тыс. 252 первоклассника, что на 1114 человек больше, чем в 2018 году. За парты в 11 классах сядут порядка пяти тысяч выпускников. Об этом 21 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования и науки.

Первоклассники. Школьная линейка Виктория Ивановская © ИА REGNUM

В виду того, что 1 сентября 2019 года выпадает на выходной день, в области принято решение провести традиционные школьные линейки, посвящённые Дню знаний, в понедельник, 2 сентября.

Напомним, в преддверии 2019−2020 учебного года в Калужской области проходит Декада образования. В 2019 году Декада проходит под девизом «Национальный проект «Образование»: старт в будущее нашего региона».