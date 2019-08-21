Москва, , 11:22 — REGNUM

В Москве будет полностью обеспечена готовность всех образовательных организаций к началу 2019/2020 учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Москвы.

«Приёмка образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, проходит в плановом порядке. Готовность всех образовательных организаций к началу учебного года будет полностью обеспечена», — рассказали в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве к началу учебного года готовятся 555 крупных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки столицы, а также 190 частных школ.