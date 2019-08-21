Махачкала, , 11:27 — REGNUM

Обвинительное заключение по уголовному делу об особо крупном мошенничестве утверждено в отношении бывшего директора дагестанской компании ООО «Связьтехсервис». В результате незаконных действий он «заработал» более 7,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе прокуратуры республики.

Махинациями, по версии обвинения, фигурант дела промышлял в период с 2013 по 2015 годы, будучи руководителем компании. Он ежемесячно представлял в дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» подложную документацию о выполнении эксплуатационно-технических работ по обслуживанию таксофонов, установленных на территории региона.

«При этом директор общества с ограниченной ответственностью достоверно знал, что часть из спутниковых таксофонов пришла в неисправное состояние», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд города Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее виновным в мошенничестве был признан экс-директор муниципального предприятия «Специализированное автохозяйство-2» дагестанского города Избербаша. Он похитил бюджетные средства при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и сквера в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда».