Якутск, 21 августа 2019, 11:20 — REGNUM
Муниципальные и частные автотранспортные предприятия Якутска получили 27 новых автобусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Торжественное вручение ключей руководителям предприятий прошло 20 августа. В соцсетях появилось видео, как священнослужители «благословляют» технику.
В комментариях читатели Sakhaday.ru, где опубликовано видео, интересуются:
«Детей покрестить стоит 1500 рублей, а интересно, сколько стоит автобусы освятить?», «По какой статье расходов оплатили услуги священников?»
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Якутска призывают выйти на митинг за бесплатный проезд школьников.