Нарьян-Мар, , 11:16 — REGNUM

760 подарочных комплектов для первоклассников доставлены в Ненецкий АО. Как сообщили ИА REGNUM в окружной администрации, в этом году в комплект вошёл игровой набор, включающий шашки, шахматы и нарды.

«Настольные игры — это не только альтернатива планшетам и гаджетам, которые в наши дни занимают свободное время у детей, но и отличная возможность с пользой провести время в перемену. Они способствуют общению и развивают логическое мышление у школьников», — цитирует заместителя руководителя Департамента образования, культуры и спорта Лиану Храпову nao24.ru.

В комплекте есть всё необходимое для работы в классе и дома: картон, тетради, краски, кисти, ручки, карандаши, пластилин и другие школьные принадлежности. Кроме того, туда вошли флеш-накопитель, «Азбука безопасности» с правилами дорожного движения, книга по астрономии и мешок для сменной обуви. Полная стоимость комплекта — около 2000 рублей. На покупку и доставку подарков и бюджета округа выделено более 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения России, Роспотребнадзор, Российская академия образования и Рособрнадзор разработали методические рекомендации по поводу порядка использования личных устройств мобильной связи. Они разработаны «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса». Образовательным организациям будет рекомендовано ограничить использования мобильных устройств связи. Рекомендации будут направлены в регионы до 1 сентября.