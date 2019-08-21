Тюмень, , 11:13 — REGNUM

В Тюмени осуждён один из участников организованной преступной группы за убийство 20-летней давности. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что заказчиком убийства является жительница Тюмени, которая в июле 1998 года обратилась к кузине с просьбой помочь найти человека, способного избавить её от мужа кардинальным образом. Та предложила воспользоваться услугами ранее судимого знакомого.

Мужчина согласился совершить убийство за вознаграждение в размере $5 тысяч. Для совершения преступления он организовал преступную группу, в которую привлек ещё двух участников, в том числе и ныне осуждённого. По плану сестра заказчицы должна была уговорить потерпевшего после совместного распития спиртного проводить её до автобусной остановки.

План был реализован 7 августа 1998 года. Около 22:30 минут на улице Новоселов в Тюмени злоумышленники напали на мужчину и нанесли ему 50 ударов ножами по телу и голове. От полученных ранений тот скончался на месте.

До недавнего времени один из участников преступления находился в международном розыске. В декабре 2018 года 41-летний мужчина был найден за границей и экстрадирован.

Тюменский областной суд вынес ему приговор по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой по найму») и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Остальные соучастники убийства были осуждены в 2000 году. Организатор преступной группы приговорён к пожизненному сроку.