Донецк, , 11:32 — REGNUM

Власти ДНР восстановили почти 300 учебных заведений, получивших повреждения в ходе войны в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

«За весь период восстановлено 299 учреждений образования, из них 95 в Донецке, 51 в Горловке, 30 в Макеевке, 16 в Шахтерске, по 15 в Дебальцево и Ясиноватой», — сказано в сообщении.

Также ремонтные работы проводились в учреждениях Енакиево, Докучаевска, Кировского, Харцызска, Иловайска, Снежного, Тореза, Ждановки, Зугрэса, а также в населённых пунктах четырёх районов ДНР.

Рабочие заменили оконные и дверные блоки, вставили стёкла, отремонтировали крыши, инженерные сети и провели внутреннюю отделку.

В новом учебном году в ДНР заработают 504 школы и 530 детских садов, ещё 11 учреждений не смогут принять учащихся, поскольку для их восстановления либо нужен капитальный ремонт, либо рядом с ними отсутствуют учащиеся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве транспорта ДНР рассказали о восстановлении 1306 объектов железнодорожной инфраструктуры, повреждённых в ходе боёв с украинскими захватчиками с 2014 по 2019 годы.

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