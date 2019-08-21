Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM

В Санкт-Петербурге утром 21 августа пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включены сирены, переданы сигналы тревоги по уличным громкоговорителям и проводному радио. Жителей и гостей Петербурга просят сохранять спокойствие.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в городском комитете по информатизации и связи, с период между 11:32—11:34 по московскому времени произойдет передача речевого сообщения о начале комплексной проверки. С 11:34 по 11:37 включатся электромеханические сирены и другие средства оповещения, будет вестись трансляция сигнала по проводному радио.

В 11:37—11:39 будет передано речевое сообщение о завершении комплексной проверки.

Как объясняют власти, такое тестирование необходимо для проверки исправности и готовности всех технических средств и каналов связи к оповещению населения о чрезвычайных ситуациях.

«Результаты комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления совершенствования и развития вопросов оповещения», — говорят специалисты СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

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