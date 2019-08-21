Брянск, , 10:27 — REGNUM

В школах пяти сёл Рогнединского района Брянской области прокуратура выявила нарушения в уставах образовательных учреждений — они не соответствовали нормам федерального законодательства. В локальных актах к ученикам были предъявлены особые требования к внешнему виду, а также содержался запрет на посещение занятий без школьной формы. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

В уставах школ п. Гобики, с. Вороново, д. Пацынь и с. Шаровичи подробно описаны требования к украшениям, аксессуарам (серьгам, кулонам и др.), размеру каблука обуви, маникюру и прочее. В с. Вороново и д. Старохотмирово школьникам запретили приходить на занятия без специально установленной формы.

Между тем, дополнительные требования, кроме установленных стандартов школьной одежды, не предусмотрены федеральным законом. Учащихся не могут не допустить к урокам на подобных основаниях. Прокуратура опротестовала школьные уставы. Незаконные локальные акты привели в соответствие с требованиями действующего законодательства.