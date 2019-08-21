Токио, , 10:24 — REGNUM

Японская компания Sega подтвердила информацию о том, что фанаты серии Yakuza получат возможность приобрести ремастеринговую (доработанную) версию популярных игр в пакете Yakuza Remastered Collection. Соответствующее заявление представители издателя сделали на выставке Gamescom 2019, передает портал IGN 20 августа.

Третья часть Yakuza для платформы PS4 вышла в продажу уже вчера, 20 августа 2019 года. Согласно сообщениям компании, релиз четвертой состоится 20 октября 2019 года, а пятой — 11 февраля. Стоимость Yakuza Remastered Collection в онлайн-магазине PS Store сейчас составляет 3499 рублей.

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Напомним, самая первая игра Yakuza вышла в декабре 2005 года, ей разрабатывали компании Sega, Amusement Vision и Genki, в качестве сценариста выступил Хасэ Сэйсю. Последней в серии является Yakuza Kiwami 2, её релиз состоялся 7 декабря 2017 года.

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