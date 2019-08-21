Пекин, , 10:21 — REGNUM

В Пекине зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N6, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Птичий грипп

59-летний пациент прибыл в Пекин три месяца назад и работал на забое птиц, прежде чем у него проявились симптомы заболевания 6 августа текущего года, сообщили в центре контроля и профилактики заболеваний Пекина.

Уже 17 августа у него был подтвержден вирус птичьего гриппа штамма H5N6. Местные власти предприняли экстренные меры профилактики.

Отметим, что H5N6 является наиболее распространенным штаммом птичьего гриппа, который передается от живой птицы. Пока же передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было. И тем не менее медики рекомендуют избегать общения с живой птицей или принимать меры предосторожности.

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