Ачинск, Красноярский край, , 10:21 — REGNUM

В Красноярском крае открылась первая в регионе специализированная социальная гостиница для молодых матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В комнатах есть всё необходимое оборудование — игрушки и мебель. Как сообщает сегодня, 21 августа, официальный сайт региона, это учреждение создано в Ачинске, на базе центра социальной помощи семье и детям.

Как пояснила директор центра Людмила Вихрянова, гостиница поможет женщинам с маленькими детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. Речь идёт о предупреждении отказа от новорождённых детей, оказании консультативной помощи и предоставлении временного жилья. Проживание и вся консультативная поддержка в социальных гостиницах бесплатные.

Напомним о том, что в Красноярском крае сокращается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в конце 2018 года сообщали красноярские власти. По их данным, если в 2014 году детей-сирот было более 16 тысяч, то в 2018 году — 14 968 человек.