Москва, , 10:21 — REGNUM

Новую для российской медицины пересадку брюшной аорты от человека к человеку провели кардиохирурги клинической больницы №1 Сеченовского университета. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба вуза.

В кардиологическое отделение больницы поступил мужчина 66 лет. Несколько лет назад ему был установлен протез аорты брюшного отдела, после этого несколько страдал от серьезного нагноения раны на левом бедре и с трудом передвигался. Для спасения пациента кардиохирурги трансплантировали гомографт, т. е. установили мужчине часть брюшной аорты от другого человека.

Как пояснил заведующий кардиохирургическим отделением УКБ 1 Сеченовского университета Роман Комаров, операции с использованием гомографта станут постоянной практикой в больнице поскольку в ряде случаев они станут единственным шансом человека вернуться к полноценной жизни.

Одновременно университет разрабатывает собственную модель гомографта. В ближайшем будущем врачи планируют провести эксперимент по имплантированию лабораторному животному гомографта вместе с клапаном аорты. В случае успеха доклинического исследования, ученые перейдут к следующему этапу — использованию гомографта в клинической практике.

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