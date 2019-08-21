Мурманск, , 10:16 — REGNUM

В 2020 году в Мурманской области начнут внедрят централизованную систему видеонаблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«У нас в плане стоит активизация этой работы в 2020 году. Система будет внедряться с видеоаналитикой, а в ключевых точках — с технологией распознавания лиц. Опыт такой в нашей стране за последние два года накоплен большой, прежде всего, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В этом смысле не нужно ничего изобретать, а надо тиражировать лучшие практики. Мы очень активно будем двигаться в этом направлении», — заявил врио губернатора Андрей Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве система распознавания лиц внедрена на камерах метрополитена, а в этом году появится и на городских точках видеофиксации.