Хэфэй, Китай, , 10:15 — REGNUM

В общей сложности 76 подозреваемых было арестовано за телефонное мошенничество в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

В апреле 2018 года владелец магазина Taobao сообщил полиции города Тунлин, что он был обманут почти на 40 тыс. юаней (около $5674) платформой, вызывавшейся продвинуть магазин.

Спустя два месяца расследований, полиция наткнулась на сетевую технологическую компанию в городе Сэмянь, которая была организована в 2014 году, после чего создала уже восемь подразделений в ряде городов Китая. Она соблазняла владельцев интернет-магазинов воспользоваться её услугами продвижения в сфере рекламы и так далее.

В июле 2018 года полиция провела спецоперацию и арестовала 76 подозреваемых, включая главаря банды. Всего мошенники обманули 8000 жертв почти на 40 млн юаней, сообщили полицейские. Против всех подозреваемых было заведено дело.

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