Москва, , 10:13 — REGNUM

На юге Москвы появится школа с теплицами и IT-полигоном. Школу на 825 мест построят районе Орехово-Борисово Южное, сообщили в Стройкомплексе.

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Кроме учебных классов, в здании расположатся два спортивных зала, мастерская по обработке дерева и металла, IT-полигон, помещения для художественного и музыкального образования, медпункт и пр.

Территорию вокруг школы благоустроят и озеленят. В западной части пришкольной территории разместят теплицы и огород, в южной части — физкультурно-спортивную зону с футбольным полем.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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