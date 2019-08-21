Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM

После нескольких дней очень теплой и ясной погоды в Петербург вновь придут дожди. Их принесет циклон.

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Санкт-Петербург сегодня окажется на пути очередной фронтальной волны. В городе облачно с прояснениями, после полудня небольшие дожди. Температура воздуха +21…+23°», — рассказал утром 21 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ветер дует с юго-запада со скоростью 3−8 м/с, давление несколько выше нормы.

В настоящее время в Петербурге, по данным петербургского Гидрометцентра, плюс 18 градусов. Там также подтвердили кратковременные дожди во второй половине дня.

В четверг, 22 августа, в Петербурге днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов.