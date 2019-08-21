Донецк, , 10:11 — REGNUM

Правительство ДНР разработало порядок освобождения семей погибших защитников ДНР, которые не имели статуса военнослужащих, от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил 21 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Право на льготу будет иметь один из членов семьи. Он сможет не оплачивать электро‑ и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также вывоз мусора и содержание многоквартирных домов и придомовой территории.

Льгота в первую очередь будет предоставлена вдове или вдовцу погибшего участника ополчения, если она или он не вступили в повторный брак. Во вторую очередь льготу предоставят родителям погибшего, и в четвёртую — его детям.

Министерствам госбезопасности, внутренних дел и управлению Народной милиции ДНР поручено в течение 30 дней подготовить списки погибших защитников Донбасса, не имевших статуса военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР рассказали о восстановлении 1306 объектов железнодорожной инфраструктуры, повреждённых с момента начала гражданской войны в Донбассе.

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Напомним, война началась в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот, и законная власть в лице президента Виктора Януковича была свергнута.