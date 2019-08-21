Тбилиси, , 10:08 — REGNUM

Представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии и ирландская бюджетная авиакомпания Rainier планируют подписать соглашение о сотрудничества, передает 21 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что документ планируется подписать 21 августа в 14:00. В рамках соглашения авиакомпания Rainier будет выполнять прямые рейсы из Тбилиси и Кутаиси в города Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Кутаиси совершил посадку первый прямой авиарейс из Кракова. Венгерская авиакомпания Wizz Air начала выполнять регулярные рейсы Кутаиси — Кракова два раза в неделю.

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